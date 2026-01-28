IT-эксперт разъяснил, что делать при потере смартфона

Потеря или кража смартфона — ситуация, требующая немедленных действий, рассказал член совета директоров компаний «НТЦ ИТ РОСА» и «Рутек» Сергей Кравцов в беседе с RT .

Кравцов подчеркнул, что смартфон — это ключ ко всем цифровым сервисам человека: почте, мессенджерам, соцсетям, банковским приложениям и государственным сервисам. Поэтому промедление может привести к серьезным рискам.

Первым и критически важным шагом является срочная блокировка сим-карты.

«Сейчас охота идет именно за сим-картами: злоумышленники часто сразу вытаскивают их из телефона и вставляют в свое устройство, чтобы попытаться восстановить доступ к соцсетям, почте, банковским приложениям и „Госуслугам“ через смс-коды», — заметил он.

Эксперт порекомендовал заранее установить ПИН-код на сим-карте, а не только пароль или биометрию на самом смартфоне. Это одна из самых недооцененных, но эффективных мер защиты.

Следующий шаг — удаленная блокировка самого устройства. Если на смартфоне заранее были включены штатные функции поиска, необходимо сразу воспользоваться ими: на Android через сервис «Найти устройство», на iOS через «Локатор». Эти инструменты позволяют заблокировать телефон, вывести сообщение с контактами владельца или, при необходимости, полностью удалить данные.

Параллельно необходимо как можно быстрее защитить учетные записи. В первую очередь стоит сменить пароль от электронной почты, так как она используется для восстановления доступа ко многим сервисам. Также важно завершить активные сессии в мессенджерах и соцсетях, заблокировать доступ к банковским приложениям через банк и проверить историю входов в «Госуслугах».