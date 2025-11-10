IT-эксперт Ратников отметил, что фишинговые сайты можно распознать через сервис whois

В последнее время участились случаи создания злоумышленниками поддельных сайтов, имитирующих реальные торговые площадки и сервисы. IT-специалист Алексей Ратников в беседе с «Газетой.Ru» поделился советами, как отличать такие ресурсы от настоящих.

Ратников подчеркнул, что надежные сайты обычно размещены на проверенных доменах, часто отечественных. Однако даже в результатах поиска и рекомендациях нейросетей могут встречаться фишинговые ссылки. Эксперт посоветовал внимательно относиться к ссылкам, полученным через мессенджеры, электронную почту или социальные сети.

«Будет очень правильным скопировать предлагаемую вам ссылку и проверить ее в сервисе whois — что это за ссылка и кто за ней стоит», — привел слова специалиста сайт «Известия».

Чрезмерно длинные ссылки или домены третьего уровня, например sberbank.babki.site, почти всегда указывают на поддельный ресурс. Также о мошенничестве могут свидетельствовать грамматические ошибки, неправильные знаки препинания и омоглифы — символы, внешне похожие на оригинальные, подчеркнул Ратников.