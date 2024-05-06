IT-эксперт Раевский: провайдеров обяжут хранить номер сетевого порта для избежания отговорок | 360°

Общество 06 мая 2024, 14:27 IT-эксперт Раевский: провайдеров обяжут хранить номер сетевого порта для избежания отговорок

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Минцифры РФ планирует обязать провайдеров хранить номер сетевого порта для передачи данных правоохранителям по требованию, чтобы избежать их отговорок. Об этом рассказал гендиректор IT-компании Zecurion Алексей Раевский «Национальной службе новостей».

По словам эксперта, многие провайдеры уже давно придерживаются такого принципа, нововведение просто регламентирует уже сложившуюся практику. В этом случае провайдеры не смогут использовать отговорки о том, что они не обязаны хранить информацию.

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Раевский отметил, что честным пользователям беспокоиться не о чем.