IT-эксперт Раевский: провайдеров обяжут хранить номер сетевого порта для избежания отговорок | 360°

06 мая 2024, 14:27
IT-эксперт Раевский: провайдеров обяжут хранить номер сетевого порта для избежания отговорок
Минцифры РФ планирует обязать провайдеров хранить номер сетевого порта для передачи данных правоохранителям по требованию, чтобы избежать их отговорок. Об этом рассказал гендиректор IT-компании Zecurion Алексей Раевский «Национальной службе новостей».
По словам эксперта, многие провайдеры уже давно придерживаются такого принципа, нововведение просто регламентирует уже сложившуюся практику. В этом случае провайдеры не смогут использовать отговорки о том, что они не обязаны хранить информацию.
Реклама
Раевский отметил, что честным пользователям беспокоиться не о чем.
Реклама
Реклама