IT-эксперт Пластинина: bluetooth-наушники часто ломаются из-за износа аккумуляторов

Bluetooth-наушники начинают работать хуже или перестают включаться вовсе из-за износа аккумуляторов. Об этом рассказала директор категории «Электроника» розничной сети МТС Нина Пластинина в беседе с «Газетой.ru».

По словам эксперта, спустя год использования аккумулятор начинает быстро разряжаться, качество звука ухудшается, а в редких случаях он перестает передаваться вообще. Ремонт устройств часто обходится дороже, чем покупка новых.

Чтобы продлить срок службы наушников, Пластинина посоветовала не допускать попадания внутрь влаги и хранить их в чехле.

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