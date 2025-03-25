IT-эксперт Петрухин указал на опасность приложений родительского контроля

В феврале резко возросло число случаев, когда мошенники использовали детей для кражи денег с банковских счетов их родителей. Как защитить ребенка от аферистов, рассказал руководитель российского сообщества детской безопасности «Заступник» Александр Петрухин в беседе с « ФедералПресс ».

Специалист настоятельно рекомендовал проверить настройки установленных на устройствах детей программ. Важно обращать внимание на разработчиков: если компания иностранная, данные могут храниться на зарубежных серверах, доступных злоумышленникам.

По словам эксперта, приложения родительского контроля тоже представляют угрозу, так как собирают информацию о местоположении ребенка и данные его семьи. Петрухин посоветовал выбирать российские программы, поскольку информация хранится на отечественных серверах и подчиняется законам России, что позволяет быстро отследить утечки важных сведений, добавил aif.ru.