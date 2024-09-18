IT-эксперт Муртазин: ограничить оборот сим-карт нужно для того, чтобы они не попадали в чужие руки

В России ввели ограничение на максимальное количество сим-карт для одного абонента. Это нужно для того, чтобы модули идентификации не попадали в «чужие» руки, рассказал IT-эксперт Эльдар Муртазин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, операторы будут произвольно будут отключать лишнее количество сим-карт. Абонентам лучше заранее выбрать именно те, которые останутся на их паспорт. Иначе можно потерять нужные сим-карты, подчеркнул Муртазин.

Отмечается, что сейчас россияне могут оформить на себя не более 20 сим-карт, иностранцы — не более 10.