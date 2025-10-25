IT-эксперт Муртазин назвал быструю разрядку телефона на холоде признаком износа аккумулятора

Главный аналитик и владелец Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с RT объяснил, почему смартфон быстро разряжается на холоде.

По его словам, это часто связано с износом аккумулятора, которому более двух-трех лет. Эксперт рекомендовал обратиться в сервисный центр для замены батареи.

Чтобы продлить время автономной работы, Муртазин посоветовал использовать оригинальное зарядное устройство и избегать перегрева аппарата, например не заряжать его на солнце или на «торпеде» автомобиля.

Специалист также развеял мифы о вреде ночной зарядки и ограничении заряда до 80%. Для экстренных случаев эксперт предложил активировать режим энергосбережения, который отключает фоновые процессы.