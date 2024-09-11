IT-эксперт Мясоедов: блокировки VPN-сервисов выглядят, как игра в кошки-мышки

Эксперт по информационным технологиям Павел Мясоедов прокомментировал блокировки VPN-сервисов в РФ. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По мнению специалиста, в настоящий момент данные меры выглядят как игра в кошки-мышки, конечная цель которой не очень понятна. Соответствующие программы продолжат адаптироваться и изменять пакеты, считает Мясоедов.
Однако он отметил, что все же ограничения демонстрируют эффективность. Трафик запрещенных порталов снизился.
Еще тысячу гостиниц Подмосковья проверили на наличие договора по вывозу мусора
Катера ВСУ бросили у берегов Крыма раненых
Новый врач пополнил штат приемного отделения Воскресенской больницы
Осужденный Стрелков опроверг сообщения об отправке на СВО из колонии
Пленный боец ВСУ назвал несправедливым решение Зеленского наградить Баранюка и Волынского
Свыше 400 тысяч жителей Подмосковья скачали паспорт льготника с «Госуслуг»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте