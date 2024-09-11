IT-эксперт Мясоедов: блокировки VPN-сервисов выглядят, как игра в кошки-мышки

Эксперт по информационным технологиям Павел Мясоедов прокомментировал блокировки VPN-сервисов в РФ. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

По мнению специалиста, в настоящий момент данные меры выглядят как игра в кошки-мышки, конечная цель которой не очень понятна. Соответствующие программы продолжат адаптироваться и изменять пакеты, считает Мясоедов.

Однако он отметил, что все же ограничения демонстрируют эффективность. Трафик запрещенных порталов снизился.