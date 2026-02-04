IT-эксперт Маркелов посоветовал обращать внимание на мимику при выявлении дипфейк-видео

Директор центра компетенций искусственного интеллекта в АНО «Цифровые платформы» Алексей Маркелов рассказал RT , что дипфейки превратились из просто забавы в серьезный инструмент для преступлений.

По словам эксперт, отличить ИИ-ролик от реального человека становится сложнее, однако пока это возможно благодаря техническим артефактам, которые оставляет нейросеть. Специалист отметил, что в 2025 году появились новые модели, создающие контент без исходного видео, и для борьбы с ними нужен комплексный подход.

«Визуально проблемы обычно проявляются в мимике и динамике: лицо выглядит слишком „приглаженным“, эмоции — упрощенными, моргание неестественным», — объяснил Маркелов.

Он также добавил, что при поворотах головы или резких движениях у дипфейка могут появляться искажения по краям лица.