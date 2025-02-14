IT-эксперт Малышев напомнил в День святого Валентина о мошенничестве с букетами

Получение подарка в День святого Валентина может привести к потере персональных данных и финансов. О методах работы мошенников рассказал в беседе с радиостанцией Sputnik эксперт по цифровизации и новым технологиям, гендиректор агентства Notamedia Максим Малышев.

Среди способов обмана специалист выделил звонки с предложением срочных акций. Например, злоумышленники могут требовать поскорее принять решение о выгодном варианте «букет из 50 роз всего за 500 рублей».

«Задача мошенника быстро запудрить мозги, чтобы вы перечислили деньги. Нужно сразу класть трубку», — отметил Малышев.

В заключение эксперт посоветовал заказывать подарки и цветы только у проверенных продавцов.