IT-эксперт Луцик: проверочные слова помогут не стать жертвой мошенников

Мошенники — знатоки человеческих душ, которые ловко играют на страхе, любопытстве и жадности людей. Об этом рассказал член рабочих групп по безопасности экспертных советов по цифровой экономике Госдумы и Минцифры РФ Павел Луцик в беседе с « ФедералПресс ».

Эксперт перечислил явные признаки аферистов. Так, подозрение должен вызвать звонок с незнакомого или скрытого номера. Еще один тревожный сигнал — просьба незнакомца передать личные данные. Кроме того, обычно злоумышленники торопят собеседника и пресекают попытки встретиться лично, добавил специалист.

Он посоветовала договориться с близкими использовать проверочные слова во время подозрительных разговоров. Луцик призвал всегда сомневаться и перезванивать.