IT-эксперт Кусков рассказал, что распространение дикпиков в России набирает обороты
Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» предложили ввести отдельную статью в Кодекс РФ об административных правонарушениях за распространение дикпиков — изображений интимного характера, отправляемых без согласия получателя. Генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказал «Ридусу», что распространение дикпиков в России набирает обороты.
Операторы Роскомнадзора активно работают над выявлением источников рассылки, но у нарушителей достаточно возможностей скрыться от возможного штрафа в интернете.
«Если злоумышленник действует не со своего устройства, а в каком-нибудь интернет-клубе через Wi-Fi, то найти его затруднительно», — пояснил гендиректор Telecom Daily.
В настоящее время суд может признать рассылку дикпиков распространением порнографических материалов, но такие случаи редки и требуют сложной экспертизы.