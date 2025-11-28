IT-эксперт Кусков рассказал, что распространение дикпиков в России набирает обороты

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» предложили ввести отдельную статью в Кодекс РФ об административных правонарушениях за распространение дикпиков — изображений интимного характера, отправляемых без согласия получателя. Генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказал «Ридусу» , что распространение дикпиков в России набирает обороты.

Операторы Роскомнадзора активно работают над выявлением источников рассылки, но у нарушителей достаточно возможностей скрыться от возможного штрафа в интернете.

«Если злоумышленник действует не со своего устройства, а в каком-нибудь интернет-клубе через Wi-Fi, то найти его затруднительно», — пояснил гендиректор Telecom Daily.

В настоящее время суд может признать рассылку дикпиков распространением порнографических материалов, но такие случаи редки и требуют сложной экспертизы.