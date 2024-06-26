IT-эксперт Кусков посоветовал сразу вешать трубку при любом звонке из банка

Если человеку поступает звонок из банка, то лучше сразу повесить трубку и перезвонить туда напрямую по официальному номеру. Таким советом с сайтом телеканала «Звезда» поделился генеральный директор информационно-аналитического агентства Денис Кусков.

Он отметил, что такими действиями человек сведет к минимуму риски попасться на удочку мошенников. Потому что преступники совершенствуют свои схемы, и все больше людей становятся их жертвами.

«Самое главное — прервать линию, по которой человек выводит вас из равновесия. Если у вас есть счет в банке, из которого вам звонили, сами позвоните и разберитесь с этим вопросом», — отметил эксперт.

Он добавил, что нет гарантированного способа защитить свои данные от преступников. В интернете продается много баз данных, а люди активно оставляют цифровой след.