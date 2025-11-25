IT-эксперт Кравцов предупредил о негативном воздействии дешевых зарядок на телефон

Член совета директоров компаний «НТЦ ИТ РОСА» и «Рутек» Сергей Кравцов рассказал RT о возможных последствиях использования дешевых нелицензионных зарядных устройств для смартфонов.

По его словам, такие зарядки не контролируют напряжение и силу тока, что приводит к перегреву аккумулятора и потере его емкости. В худшем случае возможны пробой контроллера питания и повреждение материнской платы.

«Важно понимать, что экономия на зарядном устройстве часто оказывается иллюзорной. Пользователь рискует аккумулятором, разъемом и внутренними компонентами смартфона, а ремонт этих узлов обходится значительно дороже», — предупредил специалист.

Как пояснил эксперт, нелицензионные устройства часто не поддерживают корректные протоколы быстрой зарядки, пытаясь «выдать» больше тока, чем смартфон способен безопасно принять.