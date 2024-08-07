IT-эксперт Косарев: цифровые посредники помогут в борьбе с кибермошенниками

Надежные и проверенные цифровые посредники, которые будут безопасно проводить любые платежи, помогут в борьбе с кибермошенниками. Такое мнение выразил эксперт в области IT и кибербезопасности Борис Косарев в беседе с РИАМО .

По его словам, борьба с мошенничеством не должна останавливаться, финансовому сектору необходимо адаптироваться к новым приемам злоумышленников. Банкам следует в постоянной динамике продумывать и совершенствовать защиту законопослушных участников рынка.

Как добавил «Петербургский дневник», с 25 июля в России в силу вступил закон, предусматривающий ответственность для банков за переводы с согласия клиента, полученного под влиянием обмана.