IT-эксперт Косарев: цифровые посредники помогут в борьбе с кибермошенниками

Надежные и проверенные цифровые посредники, которые будут безопасно проводить любые платежи, помогут в борьбе с кибермошенниками. Такое мнение выразил эксперт в области IT и кибербезопасности Борис Косарев в беседе с РИАМО.

По его словам, борьба с мошенничеством не должна останавливаться, финансовому сектору необходимо адаптироваться к новым приемам злоумышленников. Банкам следует в постоянной динамике продумывать и совершенствовать защиту законопослушных участников рынка.

Как добавил «Петербургский дневник», с 25 июля в России в силу вступил закон, предусматривающий ответственность для банков за переводы с согласия клиента, полученного под влиянием обмана.

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