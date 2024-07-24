IT-эксперт Коняев назвал зависимость от коротких видео распространенной среди школьников проблемой

Директор Московской школы программистов Дмитрий Коняев перечислил самые вредные привычки у детей в интернете. Слова эксперта опубликовала «Газета.ru».

Специалист назвал распространенной проблемой зависимость от коротких видео у школьников. Кроме того, подростки уделяют слишком много времени на просмотр лент в социальных сетях.

По мнению Коняева, основной признак зависимости от гаджетов — тревожность при отсутствии доступа к телефону. О вредной привычке также говорит постоянное желание проверять обновления, добавил сайт kp.ru.

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