IT-эксперт Коняев назвал зависимость от коротких видео распространенной среди школьников проблемой

Специалист назвал распространенной проблемой зависимость от коротких видео у школьников. Кроме того, подростки уделяют слишком много времени на просмотр лент в социальных сетях.

По мнению Коняева, основной признак зависимости от гаджетов — тревожность при отсутствии доступа к телефону. О вредной привычке также говорит постоянное желание проверять обновления, добавил сайт kp.ru.