IT-эксперт Клименко: рост цен на связь вызван ухудшением логистики доставки оборудования

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко посоветовал смириться с ростом цен на связь. Причину сложившейся ситуации он объяснил в беседе с радиостанцией Sputnik .

По словам специалиста, влияние оказало ухудшение логистики доставки оборудования.

«Если раньше нам привозили его напрямую, то сейчас мы завозим оборудование, условно, через Китай. То есть увеличиваются сроки поставки, возникает сложность оплаты, на пути достижения цели появляются большие комиссии», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что решение о стоимости связи будет принимать правительство. Предположительно, увеличение составит примерно 10-15%, однако россияне могут этого и не заметить ввиду изменений курса доллара, добавил Клименко.