IT-эксперт Ильин: дипфейк можно распознать по неестественным теням от глаз и бровей

Порой бывает очень трудно отличить дипфейки от реальных изображений и подлинного звука. Сама технология развивается с невероятной скоростью, рассказал член экспертно-консультативного совета по информационным технологиям Совета Федерации Александр Ильин в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

Он отметил, что неподготовленному человеку действительно сложно распознать подменный материал. Однако в сгенерированном контенте всегда можно найти несоответствия.

Эксперт посоветовал обращать внимание на движение глаз и частоту моргания. Подозрение должна вызвать линия на лице, где изображение изменено. Кроме того, зачастую дипфейк отличается неестественностью теней от глаз и бровей.