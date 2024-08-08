IT-эксперт Ильин: дипфейк можно распознать по неестественным теням от глаз и бровей

Порой бывает очень трудно отличить дипфейки от реальных изображений и подлинного звука. Сама технология развивается с невероятной скоростью, рассказал член экспертно-консультативного совета по информационным технологиям Совета Федерации Александр Ильин в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

Он отметил, что неподготовленному человеку действительно сложно распознать подменный материал. Однако в сгенерированном контенте всегда можно найти несоответствия.

Эксперт посоветовал обращать внимание на движение глаз и частоту моргания. Подозрение должна вызвать линия на лице, где изображение изменено. Кроме того, зачастую дипфейк отличается неестественностью теней от глаз и бровей.

Нарушили все табу. Кто приказал Зеленскому атаковать Курскую область

Война и мир Евгения Поддубного

С кем поведешься. О заразности украинского карго-культа

ЦБ увидел признаки замедления роста экономики. Почему это произошло?

Медийное наступление и вау-эффект. ВСУ понимали, что вылазка на Курскую область провалится

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте