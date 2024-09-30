IT-эксперт Хужиахметов: техобслуживание раз в год поможет продлить срок службы ноутбука

IT-эксперт Камиль Хужиахметов посоветовал примерно раз в год отдавать ноутбук на техническое обслуживание. Такой подход поможет продлить срок службы устройства, сообщила «Газета.ru».
По словам специалиста, необходимо регулярно проверять гаджет на наличие механических неисправностей. Кроме того, важно очистить ноутбук от критических загрязнений, которые попадают через вентиляционные отверстия.
Хужиахметов также напомнил, что частая причина поломок — залитая напитком клавиатура. От данной проблемы защитит силиконовая накладка, отметил эксперт.
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