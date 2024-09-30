IT-эксперт Хужиахметов: техобслуживание раз в год поможет продлить срок службы ноутбука

IT-эксперт Камиль Хужиахметов посоветовал примерно раз в год отдавать ноутбук на техническое обслуживание. Такой подход поможет продлить срок службы устройства, сообщила « Газета.ru ».

По словам специалиста, необходимо регулярно проверять гаджет на наличие механических неисправностей. Кроме того, важно очистить ноутбук от критических загрязнений, которые попадают через вентиляционные отверстия.

Хужиахметов также напомнил, что частая причина поломок — залитая напитком клавиатура. От данной проблемы защитит силиконовая накладка, отметил эксперт.