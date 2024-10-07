IT-эксперт Горбаченко посоветовал внедрять в общество рекомендации для людей, которые принимают участие в ставках

Директор Межконтинентальной киберспортивной лиги Александр Горбаченко в беседе с RuNews24.ru прокомментировал слова заместителя министра финансов Ивана Чебескова о том, что россияне теряют на ставках в букмекерских конторах более триллиона рублей в год.

По словам эксперта, такие цифры связаны с банальным маркетингом. Букмекерские конторы, как и любой другой легальный бизнес, вкладывают в него огромные деньги для привлечения новых пользователей.

«Необходимо, в том числе контраргументировать и заниматься воспитанием общества, информированием его о последствиях подобной деятельности», — сказал Горбаченко.

Эксперт посоветовал внедрять в общество рекомендации, чтобы люди, принимая участие в ставках, делали их с умом.