IT-эксперт Геллер рассказал, что аферисты используют IP-адреса для вычисления данных о жертвах

IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер сообщил « Абзацу », что по IP-адресу можно узнать местоположение человека — страну, город и приблизительный район. Также можно выяснить название компании, предоставляющей интернет-соединение.

Как пояснил специалист, получить точные сведения, основываясь исключительно на IP-адресе, достаточно трудно. Чаще всего такая информация комбинируется с дополнительными данными, получаемыми из других источников.

«Нужно понимать, что аферисты обычно знают не только IP. Они общаются с потенциальной жертвой, смотрят ее соцсети», — подчеркнул Геллер.

По словам эксперта, фотографии пользователя, на которых отмечена локация, в совокупности с остальными данными помогают мошеннику.