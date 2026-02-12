IT-эксперт Геллер посоветовал проявлять осторожность при переносе данных с iPhone

Создание резервной копии данных с iPhone и перенос информации на ПК позволит предотвратить проблемы, вызванные возможными блокировками аккаунтов российских пользователей Apple. Об этом рассказал IT-эксперт Артем Геллер в беседе с «Москвой 24» .

Однако специалист призвал проявлять повышенную осторожность ввиду роста рисков мошеннических действий. Он рекомендовал избегать поспешных решений и передавать личную информацию исключительно проверенным источникам.

«Аферисты внимательно следят за повесткой, учитывают, что беспокоит людей, и непременно используют это для выманивания паспортных и других данных», — отметил Геллер.

По его словам, при отправке личной информации и копий документов следует убедиться, что электронное письмо поступило с официального доменного адреса организации, без наличия посторонних знаков и символов.