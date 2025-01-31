IT-эксперт Драченин предостерег от загрузки критически важных данных в нейросети

Заместитель генерального директора Staffcop, эксперт по информационной безопасности Юрий Драченин дал совет по использованию нейросетей. Об этом сообщила Lenta.ru .

По словам специалиста, не стоит загружать в нейросети критически важную информацию. Любые сведения, переданные искусственному интеллекту, могут быть использованы против пользователя или даже проданы.

«Это касается бизнес-документов, коммерческих тайн, персональных данных, даже обычных вопросов, ведь контекст ваших запросов тоже может многое сказать о вашей компании, проекте или стратегии», — пояснил эксперт.

Хотя ИИ-системы должны иметь защиту на архитектурном уровне, добавил Драченин, всегда остаются риски, связанные с уязвимостями или человеческим фактором.