IT-эксперт Драченин: доступ приложений к контактам может быть опасен для россиян
Предоставление приложениям доступа к контактам может быть опасным. Об этом предупредил эксперт по информационной безопасности, заместитель генерального директора Staffcop Юрий Драченин в разговоре с сайтом Lenta.ru.
По словам специалиста, злоумышленники используют эту информацию для атак, рассылок сообщений от вашего имени или фишинга. Особенно опасно, если номер попадет к программе-шпиону.
«Если вас захотят атаковать, доступ к контактам сильно упростит задачу злоумышленникам», — предостерег IT-эксперт.
Лучше всего ограничить доступ приложений к личным данным, если они не являются необходимыми для их работы, посоветовал Драченин.