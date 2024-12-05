IT-эксперт Бруй заявила, что повторение запросов улучшает качество ответов ботов ChatGPT

При получении некорректного ответа от чат-бота типа ChatGPT следует перефразировать свой запрос и отправить его еще раз. Это улучшает качество ответов нейросети, считает руководитель группы промпт-инженеров MTS AI Наталья Бруй. Своими наблюдениями она поделилась в интервью «Газете.Ru» .

Эксперт отметила, что опыт большинства промпт-инженеров показал, что ChatGPT лучше всего воспринимает инструкции, которые поделены на блоки.

Для получения хорошего результата нейросети необходимо дать контекст в виде темы запроса, затем указать акценты при обработке информации и обозначить конкретный формат ответа, резюмировала Бруй.