IT-эксперт Бруй заявила, что повторение запросов улучшает качество ответов ботов ChatGPT

При получении некорректного ответа от чат-бота типа ChatGPT следует перефразировать свой запрос и отправить его еще раз. Это улучшает качество ответов нейросети, считает руководитель группы промпт-инженеров MTS AI Наталья Бруй. Своими наблюдениями она поделилась в интервью «Газете.Ru».
Эксперт отметила, что опыт большинства промпт-инженеров показал, что ChatGPT лучше всего воспринимает инструкции, которые поделены на блоки.
Для получения хорошего результата нейросети необходимо дать контекст в виде темы запроса, затем указать акценты при обработке информации и обозначить конкретный формат ответа, резюмировала Бруй.
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