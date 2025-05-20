IT-эксперт Безделов посоветовал аппаратные кошельки для защиты криптовалюты

Сергей Безделов, директор Ассоциации промышленного майнинга, в разговоре с RT поделился методами, которые помогут обезопасить криптовалютные сбережения. В данном случае речь идет о целом комплексе мер.

Специалист посоветовал обратить внимание на аппаратные кошельки. Такие устройства автономного хранения обеспечивают защиту приватных ключей от несанкционированного доступа. Кроме того, эксперт предложил использовать системы двухфакторной аутентификации.

«Подключение второго фактора аутентификации существенно усложняет попытки злоумышленников войти в ваш аккаунт», — пояснил Безделов.

Чтобы избежать потери доступа к криптовалюте, он рекомендовал делать резервные копии ключей и хранить их в разных местах, избегая онлайн-хранилищ.