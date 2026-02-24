IT-эксперт Бедеров сообщил, что платежи через NFC безопаснее использования физической карты

Платежи через NFC более безопасны по сравнению с использованием физической карты благодаря технологии токенизации. Об этом сообщил основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров в беседе с RT .

По его словам, NFC работает на основе эмуляции карты, но с усиленной защитой на стороне телефона. При проведении транзакции платежная система видит не номер карты, а специальный цифровой заменитель. Это делает NFC-платежи более надежными с точки зрения криптографии.

Эксперт также отметил, что перехватить данные во время NFC-транзакции сложно и практически бессмысленно, так как для этого необходимо находиться очень близко к устройству жертвы, а полученные данные будут зашифрованы.