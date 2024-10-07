Директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров перечислил признаки взлома телефона. К ним относится, например, быстрый расход заряда аккумулятора, отметил эксперт в беседе с « Известиями ».

Он также посоветовал обращать внимание на изменение характера трафика. Такое происходит при установке шпионского программного обеспечения.

«Нужно анализировать, к каким узлам обращается смартфон в пассивном и активном режиме, смотреть, что это за узлы, насколько они легитимные, насколько они нужны для эксплуатации», — пояснил специалист.

По его словам, на взлом также может указывать включение отдельных датчиков гаджета. В частности, речь идет о камере, микрофоне, геопозиции.