IT-эксперт Аверьянов сообщил, что взрыв смартфона возможен при повреждении аккумулятора

Современные смартфоны имеют встроенные системы защиты, но неправильное обращение или некачественные компоненты могут вызвать сбой в работе аккумулятора. Об этом рассказал гендиректор группы компаний «ST IT», эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов в беседе с RT.
Специалист перечислил возможные причины взрыва аккумулятора гаджета. Среди них — физическое повреждение батареи, которое провоцирует короткое замыкание.
«Длительное нахождение телефона под прямыми солнечными лучами (выше 45 градусов) или вблизи источников тепла может спровоцировать деградацию химических элементов батареи», — добавил эксперт.
По его словам, еще один фактор — использование неоригинальных зарядных устройств.
