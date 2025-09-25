IT-эксперт Аверьянов сообщил, что взрыв смартфона возможен при повреждении аккумулятора

Современные смартфоны имеют встроенные системы защиты, но неправильное обращение или некачественные компоненты могут вызвать сбой в работе аккумулятора. Об этом рассказал гендиректор группы компаний «ST IT», эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов в беседе с RT.