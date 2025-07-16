IT-эксперт Аверьянов призвал не сушить телефон феном после падения в воду

Если смартфон упал в воду, его следует незамедлительно извлечь и выключить, если он еще функционирует, советует гендиректор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов в интервью RT .

«Не включайте и не заряжайте устройство — это может вызвать короткое замыкание. Снимите чехол, SIM-карту и протрите телефон сухой тканью, уделяя внимание разъемам и динамикам. Для удаления влаги поместите устройство в сухую среду, можно просто расположить в проветриваемом помещении», — рекомендует он.

Аверьянов подчеркивает, что не стоит помещать телефон в рис, поскольку это не улучшит ситуацию и даже может привести к засорению разъемов.

«Не используйте фен или духовку для сушки — это может навредить компонентам. Подождав от 12 до 48 часов, проверьте работоспособность, попробовав включить устройство. Если телефон не работает, обратитесь в сервисный центр», — подытожил эксперт.