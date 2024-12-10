IT-эксперт Аверьянов посоветовал не носить телефон в заднем кармане штанов из-за риска поломки

Эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов рекомендовал не носить телефон в заднем кармане штанов. В таких условиях техника может испортиться, отметил он в беседе с « Известиями ».

По словам специалиста, из-за куртки, закрывающей только верх, температура в устройстве падает.

«При низких температурах конденсат может покрыть плату и есть риск возникновения наледи, и когда человек будет садиться, плата может треснуть», — пояснил Аверьянов.

Он также напомнил, что гаджет в заднем кармане способен привлечь внимание вора. Кроме того, при данном выборе места хранения человек не сразу заметит угрозу в случае возгорания аккумулятора телефона.