IT-эксперт Аверьянов посоветовал не носить телефон в заднем кармане штанов из-за риска поломки
Эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов рекомендовал не носить телефон в заднем кармане штанов. В таких условиях техника может испортиться, отметил он в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, из-за куртки, закрывающей только верх, температура в устройстве падает.
«При низких температурах конденсат может покрыть плату и есть риск возникновения наледи, и когда человек будет садиться, плата может треснуть», — пояснил Аверьянов.
Он также напомнил, что гаджет в заднем кармане способен привлечь внимание вора. Кроме того, при данном выборе места хранения человек не сразу заметит угрозу в случае возгорания аккумулятора телефона.