IT-блогер Горшенин указал на важность наращивания компетенций по выпуску процессоров

IT-блогер Максим Горшенин в интервью радио Sputnik подчеркнул значимость достижения технологического суверенитета для России. Специалист также указал на необходимость развития компетенций в области производства процессоров.
Эксперт отметил, что отечественные заводы уже готовы производить оборудование для удовлетворения государственных нужд на 100%. Однако, по его словам, «все эти 100 процентов будут исполнены на процессорах Intel, AMD и далее по списку». Поэтому главная задача — наращивание компетенций по выпуску процессоров, подчеркнул Горшенин.
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