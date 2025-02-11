IT-аналитик Муртазин назвал запрет зарубежных мессенджеров бессмысленной мерой

Введение запрета на использование зарубежных сервисов для рабочей коммуникации не принесет желаемого эффекта. Таким мнением поделился ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

По словам специалиста, проблема заключается не в отсутствии законов, а в том, что сотрудники не соблюдают правила информационной безопасности.

«Если вы отправляете служебные документы, в том числе с пометкой „для служебного пользования“, через общедоступный мессенджер или почтовый сервис, то вы сами создаете угрозу безопасности», — подчеркнул эксперт.

Муртазин добавил, что на сегодняшний день подобные запреты уже существуют. Еще один закон вряд ли изменит то, как люди привыкли пользоваться мессенджерами.