Историк Смирнов рассказал, что переезд здания Моссовета занял всего 41 минуту

В самом центре Москвы 16 сентября 1939 года было осуществлено рекордное перемещение исторического здания Моссовета на улице Горького. Его передвинули на почти 14 метров. Главный редактор журнала «Московское наследие» и заместитель председателя комиссии по культуре и культурно-историческому наследию Общественной палаты Москвы Филипп Смирнов в интервью RT объяснил, как происходили такие переезды памятников архитектуры

Он отметил, что перемещение здания заняло всего 41 минуту, что стало мировым рекордом по скорости транспортировки исторических сооружений. Архитектурный ансамбль весом 20 тысяч передвинули на 13 метров и 65 сантиметров. За этим знаменательным событием следили журналисты, а все работники внутри — продолжали свою деятельность. Таким образом, советские строители продемонстрировали миру свои навыки в организации масштабных и инновационных градостроительных проектов.

Перед таким мгновенным перемещением провели тщательную полугодичную подготовку. Здание было обвито металлическим поясом. Вокруг и по всему маршруту его перемещения выкопали котлован глубиной четыре метра, к коммуникациям подключили гибкие трубы.

Затем основа была срезана, а здание приподнято домкратами и установлено на множество вагонеток, которые катили его по рельсам в сторону улицы Станкевича (ныне — Вознесенский переулок) к новому фундаменту.