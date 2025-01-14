Историк Олег Шишкин в беседе с Life рассказал, что старый Новый год в странах Восточной Европы занимает особое место. Аналогов этого праздника в других культурах не существует.

Когда уровень образования окончательно снизится, так как все задачи будут решаться при помощи искусственного интеллекта, человек превратится в послушное существо. Для таких людей старый Новый год потеряет всякое значение, добавил он.

Фольклорист и этнограф Варвара Добровольская придерживается другого мнения. По ее словам, старый Новый год был значимым праздником для тех, кто родился до революции, а также для их потомков. Возможно, представители поколения шестидесятников являются последними, кто сохраняет сильную связь с этим праздником. Молодежь же зачастую игнорирует этот день, поскольку он часто выпадает на рабочие будни.