Историк Сапелкин заявил, что в России размыты границы светского и религиозного

В России понятия светского и религиозного стали очень размытыми и плотно переплелись между собой. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал историк-религиовед Николай Сапелкин.

Он прокомментировал ситуацию с тем, что РПЦ и Роспатент готовят законопроект, предполагающий запрет использования религиозной символики в коммерческих целях.

«Дело в том, что, с одной стороны, и религиозным организациям, наверное, бы не стоило заниматься бизнесом и использовать эти всякие коннотации, семантику религиозную ради извлечения прибыли», — отметил эксперт.

С другой стороны, добавил он, не стоило и бизнесу нацеливаться на религиозные символы для повышения продаж. Однако некоторые понятия, например, «грех», давно плотно вошли и в светскую, и в религиозную жизнь. Поэтому отделить две сферы друг от друга будет непросто.