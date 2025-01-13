Историк Пчелов: Старый Новый год возник после изъятия 13 дней из календаря

Происхождении Старого Нового года обусловлено календарным явлением. Об этом рассказал заведующий кафедрой Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов в беседе с сайтом RT .

По словам специалиста, этот праздник появился из-за перехода в 1918 году на новый стиль в России, который осуществлялся путем изъятия из календаря 13 дней. В результате старое 1 января стало соответствовать новому 14-му. Таким образом, возникновение Старого Нового года стоит за календарным явлением, резюмировал историк Пчелов.