Историк Пчелов: Старый Новый год возник после изъятия 13 дней из календаря

Происхождении Старого Нового года обусловлено календарным явлением. Об этом рассказал заведующий кафедрой Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов в беседе с сайтом RT.
По словам специалиста, этот праздник появился из-за перехода в 1918 году на новый стиль в России, который осуществлялся путем изъятия из календаря 13 дней. В результате старое 1 января стало соответствовать новому 14-му. Таким образом, возникновение Старого Нового года стоит за календарным явлением, резюмировал историк Пчелов.
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