Историк Грачева отметила достижения Нижегородской области по сохранности архивов

Сегодня, 10 марта, отмечается профессиональный праздник работников архивов. Корреспондент сайта «Время Н» поговорил с председателем нижегородского отделения Союза возрождения родословных традиций Татьяной Грачевой.

Историк назвала регион лучшим по сохранности архивов, отметив состояние генеалогических документов.

«Ни в одном архиве страны практически нет такой сохранности, например, ревизских сказок. Метрические книги тоже в хорошем состоянии», — отметила эксперт.

По ее словам, среди планов союза — выпуск сборника по итогам «Генеалогических посиделок» и подготовка полной родословной Евгения Евстигнеева к 100-летию актера, которое будет отмечаться 9 октября 2026 года.