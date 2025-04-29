Исследование: зарплаты врачей скорой помощи в Петербурге увеличились до 87,6 тыс. рублей

В Санкт-Петербурге медики раскрыли свои доходы. Оказалось, что зарплаты врачей скорой помощи увеличились до 87,6 тысячи рублей, написала Neva.Today .

За последний год в России вырос спрос на сотрудников скорой помощи. В 2024 году работодатели разместили более трех тысяч соответствующих вакансий, что на 5% превысило потребности рынка труда за предыдущий год.

Большинство предложений о работе были размещены в Москве — 28%. На втором месте Московская область с показателем в 20%, а замыкает тройку лидеров Петербург — 6%.

Медианная зарплата сотрудника скорой помощи по стране в начале 2024 года была 80 тысяч рублей, а к началу 2025 года выросла до 88,3 тысячи рублей.