Исследование: зарплаты врачей скорой помощи в Петербурге увеличились до 87,6 тыс. рублей

В Санкт-Петербурге медики раскрыли свои доходы. Оказалось, что зарплаты врачей скорой помощи увеличились до 87,6 тысячи рублей, написала Neva.Today.
За последний год в России вырос спрос на сотрудников скорой помощи. В 2024 году работодатели разместили более трех тысяч соответствующих вакансий, что на 5% превысило потребности рынка труда за предыдущий год.
Большинство предложений о работе были размещены в Москве — 28%. На втором месте Московская область с показателем в 20%, а замыкает тройку лидеров Петербург — 6%.
Медианная зарплата сотрудника скорой помощи по стране в начале 2024 года была 80 тысяч рублей, а к началу 2025 года выросла до 88,3 тысячи рублей.
«Чальханда». Военкор показал боевой словарь для общения с северокорейцами под Курском
Соловьев предложил забрать дома сбежавших из России интеллигентов
Генпрокурор России Краснов встретил в Москве главу МИД ОАЭ Аль Нахайяна
Орбакайте внесли в черный список на въезд в Латвию
«Магнит» договорился о покупке контроля в бизнесе «Азбуки вкуса»
Пакистан сообщил о планируемом Индией ударе в течение 36 часов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте