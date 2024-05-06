Исследование Webbankir: в России фиксируется рост займов на ремонт и обслуживание автомобилей | 360°

Общество 06 мая 2024, 13:24 Исследование Webbankir: в России фиксируется рост займов на ремонт и обслуживание автомобилей

Читать 360 в

Исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir показало, что с начала текущего года в России увеличилась доля займов на ремонт и обслуживание автомобилей. С января по апрель 2024 года она выросла на 5% по сравнению с тем же периодом 2023 года, написала «Газета.Ru».

Как уточнило ИА НСН, прежде всего рост отмечается из-за увеличения продаж автомобилей. Кроме того, дорожает и само содержание машин. Цены выросли не только на запчасти и бензин, но и на автостраховки.

Реклама

Аналитики платформы также отмечают рост займов на ремонт недвижимости, медицину, рефинансирование, погашение долгов и образование.