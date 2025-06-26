Исследование Webbankir: 36,9% россиян считают пляжный отдых идеальным вариантом

Среди респондентов, располагающих неограниченными финансовыми возможностями, 24,5% предпочли бы отечественные курорты, а 12,5% — зарубежные. Около 36,8% с удовольствием провели бы время на даче или дома. Экскурсионные поездки привлекают 8,9% опрошенных, причем 6,4% из них хотели бы путешествовать по России, а 2,5% — по другим странам. «Дикий» отдых на природе с палаткой выбрали бы 6,7%, а отдых с лечением в санатории — 6,4%. Загородные отели, пансионаты или турбазы привлекают 4,8% участников опроса. Остальные 5% предложили иные варианты отдыха.

Однако этим летом немногие россияне проведут свой отпуск в соответствии с представлениями об идеальном отдыхе. Только 6,3% отправятся на зарубежные пляжи, а 26% — на российские курорты. Доля тех, кто собирается в экскурсионные поездки, составляет 5,2%. В то же время доля тех, кто останется на даче или дома, вдвое больше числа тех, кто считает такой отдых идеальным.

В опросе поучаствовали две тысячи россиян.