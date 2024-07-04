Исследование «ВФокусе Mail.ru»: россияне назвали клубнику самой любимой ягодой

Большинство россиян признались, что больше всего из ягод любят клубнику. За нее проголосовали 26% всех опрошенных, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования «ВФокусе Mail.ru».

Второе и третье места поделили черешня и малина, за них проголосовали по 18% соотечественников. Еще 8% выбрали землянику, а 7% — вишню и чернику, сообщил RT.

Отмечается, что в Северо-Кавказском округе с минимальным преимуществом клубнику обошла черешня. При этом в дальневосточном округе второе место заняла жимолость, которая во всех других регионах находится в конце списка.

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