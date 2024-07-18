Исследование SuperJob: только 3% россиян игнорируют звонки и сообщения от руководства в нерабочее время

Аналитики сервиса SuperJob в результате исследования выяснили, что лишь 3% россиян игнорируют звонки и сообщения от руководства в нерабочее время. Об этом сообщил RT.

Примерно 66% опрошенных рассказали, что всегда берут трубку от руководителя, еще 23% респондентов делают это не каждый раз. Около 8% участников опроса отметили, что их начальник никогда не звонит в нерабочее время.

В исследовании подчеркивается, что сотрудники гибридного формата работы чаще отзываются на звонки и сообщения в нерабочее время, чем те, кто ходит в офис и работает на удаленке.

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