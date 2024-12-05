Исследование SuperJob: петербуржцы потратят более 10 тысяч рублей на новогодний стол

Встречать Новый год за праздничным столом планируют 57% жителей Санкт-Петербурга. Средняя стоимость домашнего банкета на компанию до четырех человек составит 10 тысяч 200 рублей. Об этом пишет сайт «Петроград» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

По данным опроса, 10% горожан намерены провести праздники в компании от пяти до 10 человек. При этом 7% респондентов в последнюю ночь года останутся в одиночестве, а 1% станет участником крупной вечеринки, где будет больше 11 человек.

Еще 26% петербуржцев не хотят накрывать праздничный стол, четверо из 10 отпрошенных заявили, что встретят наступающий год в составе небольшой компании.