Исследование SuperJob: 28% петербуржцев видят необходимость в ежегодной прививке от гриппа

Исследование сервиса SuperJob в Санкт-Петербурге показало, что 28% горожан видят необходимость в ежегодной прививке от гриппа, при этом 46% выразили несогласие с такой мерой. Об этом написал Piter.TV .

Среди мужчин поддержка вакцинации чуть выше, чем среди женщин: 30% против 26%. Молодежь до 35 лет более благосклонна к прививкам — 31%. Среди людей с доходом до 50 тысяч рублей сторонники вакцинации составляют 32%, тогда как среди тех, кто зарабатывает больше, — только 27%.

В рамках изучения профилактических мер в компаниях, 39% организаций организуют вакцинацию. Другие распространенные меры включают ношение масок (6%), профилактические мероприятия (4%), обеспечение витаминами (3%) и применение дезинфекторов (2%). При этом 37% компаний не принимают никаких мер для предотвращения распространения инфекций.