Исследование SuperJob: 24% россиян имеют подработку

Почти каждый четвертый россиянин имеет дополнительную работу. Так, по совместительству трудятся 24% опрошенных, сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob.

Из них около 17% открыто говорят об этом своему работодателю, а 7% предпочитают сохранить новость в тайне. Чаще всего о подработке рассказывают соотечественники в возрасте от 35 до 44 лет, реже всего — мужчины с зарплатой более 100 тысяч рублей.

Отмечается, что 26% работодателей не одобряют работу своего сотрудника в другом месте.