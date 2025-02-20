Исследование «Страхового дома ВСК»: вандалы стали чаще повреждать машины россиян

В 2024 году в России наблюдалось увеличение случаев вандализма в отношении автомобилей граждан. Наиболее частыми мишенями становились автомобили китайских брендов, таких как Haval, Chery и Geely. Данные изданию «Известия» предоставил «Страховым домом ВСК».

Количество инцидентов, зафиксированных по полисам КАСКО, увеличилось на 19,4%. Лидирующие позиции по числу повреждений занимают автомобили Haval (14%), Chery (9,2%) и Geely (8,8%). Также в числе пострадавших часто оказываются владельцы Kia, ВАЗ и Hyundai. Наиболее уязвимыми моделями оказались Chery Tiggo (8,5%), Lada Granta (3%) и Hyundai Creta (2,4%).

Весна, особенно март и апрель, становится пиковым периодом для вандализма, в то время как сентябрь и февраль характеризуются минимальным количеством инцидентов. Географически чаще всего преступления совершаются в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Самарской области, говорится в исследовании.