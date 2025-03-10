Исследование Sminex: россияне начали проявлять интерес к ситихаусам

На начало 2025 года на московском рынке недвижимости предлагалось 1456 объектов высшей ценовой категории, среди которых 229 составили редкие форматы, такие как пентхаусы, ситихаусы и виллы. Их доля — 16%, согласно исследованию компании Sminex, которое проанализировало издание «Известия» .

Средняя стоимость квадратного метра подобной недвижимости выросла на 3% с осени предыдущего года, достигнув отметки в 2,9 миллиона рублей. Пентхаусы оказались самыми дорогостоящими объектами, однако наибольший интерес у покупателей вызвали ситихаусы, отметили аналитики.

Ситихаусы — это обычно двух- или трехэтажные квартиры с патио, отдельным входом с улицы или через лобби. Такой формат жилья гарантирует высокий уровень приватности и дарит комфорт загородной жизни.

Пентхаусы представляют собой квартиры, расположенные на верхних этажах зданий, оборудованные индивидуальными террасами и открывающие лучшие виды на город. Некоторые из них предлагают уникальные удобства — возможность установки дровяного камина, бассейна или индивидуального лифта. Доля пентхаусов на рынке составляет 10,8%, а средняя стоимость квадратного метра достигает 3,6 миллионов рублей, что делает их самым дорогим видом недвижимости в сегменте люксовых объектов.