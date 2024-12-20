Исследование СГМУ показало, что более половины подростков пробуют курить в 11–13 лет

Ученые из Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского провели исследование и выяснили, что более половины подростков впервые пробуют сигарету в возрасте от 11 до 13 лет.

Исследование проводилось среди 1300 старшеклассников в возрасте от 15 до 17 лет. Особое внимание уделялось поведенческим аспектам и распространенности курения среди молодёжи.

Профессор Юлия Елисеева, заведующая кафедрой общей гигиены и экологии в СГМУ, рассказала РИА «Новости», что возраст первой пробы курения варьируется. Средний возраст, в котором мальчики впервые пробуют сигарету, составляет 10,9 лет, а девочки — 12,7 лет. Уже к этому возрасту 56% старшеклассников попробовали курить.

Елисеева подчеркнула необходимость ранней профилактики табакокурения, начиная с младших классов. Она отметила, что одной из непрямых причин раннего курения является пример курящих членов семьи. Примерно в 39,7% случаев сыновья следуют примеру отцов, а в 36,2% случаев — дочери.

Подростки часто копируют поведение своих авторитетных родственников, особенно отцов. Профессор призывает родителей учить детей отказываться от сигарет: ребенок не должен бояться говорить «нет», если ему предлагают закурить, и должен уметь аргументировать свой отказ, добавил «Ридус».