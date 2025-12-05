Исследование Refformat: 62% россиян стали воспринимать визит к стоматологу спокойнее

Отношение россиян к лечению зубов за последние годы значительно улучшилось. Как выяснили аналитики из стоматологии Refformat, 62% жителей страны стали воспринимать визит к врачу спокойнее. Об этом написали «Известия» .

Основатель и главный врач стоматологии Refformat Максим Хышов отметил: «Современные технологии делают лечение точнее и предсказуемее, что снижает тревожность пациентов».

Среди причин снижения страха — успешный личный опыт (52%), новое оборудование (46%) и более внимательное отношение врачей (41%). Еще 38% уверены, что спокойствие приходит с поиском «своего» специалиста.

Однако некоторые россияне все еще испытывают тревогу. Основные причины — возможная боль (63%), непредсказуемая стоимость лечения (47%) и неприятные ассоциации с клиникой (41%).

Опрос также показал, что пациенты по-разному готовятся к визиту. Почти половина (46%) приходят без подготовки, 28% изучают информацию о враче, а 19% морально настраиваются.

Главным условием для устранения страха 56% опрошенных назвали гарантию отсутствия боли. Для 48% важны ясные цены и понятные объяснения врача, а 41% считает решающим фактором заботливое отношение персонала.